Умывание холодной водой и другие привычки, которые избавят от приливов в менопаузу

Утренняя гидратация с электролитами. Напиток с магнием и микроэлементами помогает организму восстановить электролитный баланс, который отвечает за контроль уровня кортизола, температуры тела, уменьшение приливов в течение дня.

10-минутная лёгкая йога или растяжка при естественном освещении. Витамин D крайне важен для здоровья и крепости костей, укрепления иммунной системы. По словам доктора Махтани, интенсивная физическая активность на свежем воздухе в течение 10 минут защищает от приливов. Это улучшает кровообращение, снижает выбросы кортизола.

Обливание лица холодной водой или контрастный душ. Под воздействием холода активизируется блуждающий нерв. Помочь в этом может кратковременное умывание или холодный душ с утра.