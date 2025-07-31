Употребление клетчатки и другие способы улучшить пищеварение естественным путём

Ешьте клетчатку. Употребление этого вещества улучшает пищеварение и регулирует работу кишечника. Здоровому взрослому человеку нужно получать около 25–30 г клетчатки в сутки. Она содержится в большом количестве в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, орехах, семенах.

Пейте много воды. Она размягчает стул и увеличивает его объём, предотвращает запоры.

Практикуйте осознанное питание. Это включает тщательное и активное пережёвывание пищи, а также медленное питание.

Учитесь управлять стрессом. Это поможет улучшить пищеварение. Методы борьбы со стрессом могут включать медитацию, упражнения на глубокое дыхание, йогу, проведение времени на природе.

Гуляйте после еды. Регулярная физическая активность тоже способствует здоровому пищеварению.