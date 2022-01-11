Употребление кофе позволило предотвратить рак печени

Однако существует и обратная зависимость. То есть если у человека диагностировали какое-либо заболевание печени, в том числе рак, то от кофе ему нужно отказаться или же сократить его употребление.

Считается, что кофе благотворно влияет на печень, так как в нём есть антиоксиданты. Они помогают предотвратить воспаление, включая воспаление печени.

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