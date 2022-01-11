Употребление кофе позволило предотвратить рак печени

Употребление кофе позволило предотвратить рак печениОб этом пишет издание Daily Express
Автор отмечает, что при употреблении кофе в целом вероятность развития рака печени снижается на 40 процентов. А если пить одну кружку кофе ежедневно, то риск уменьшается на 20 процентов. Если же говорить в целом, то чем больше этого напитка в день человек употребляет, тем более выраженным становится его положительный эффект (лучше всего пить две-три чашки в сутки).
Однако существует и обратная зависимость. То есть если у человека диагностировали какое-либо заболевание печени, в том числе рак, то от кофе ему нужно отказаться или же сократить его употребление.
Считается, что кофе благотворно влияет на печень, так как в нём есть антиоксиданты. Они помогают предотвратить воспаление, включая воспаление печени.
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