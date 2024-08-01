Употребление меньшего количества красного мяса помогло защититься от деменции

Главный вывод специалистов заключался в том, что у людей, которые заявили, что съедают четверть порции или более любого вида обработанного красного мяса в день, вероятность развития деменции была на 14% выше, чем у тех, кто съедал менее 1/10 порции в день.

Помимо этого, исследователи рассмотрели «когнитивное старение» у подгруппы из почти 17 500 участников исследования. Они обнаружили, что каждая дополнительная порция обработанного красного мяса, съеденная в день, была связана примерно с 1,6 годами когнитивного старения для познания (оно включает язык, исполнительную функцию и умственную обработку). Эта же дополнительная порция в день связана была с 1,7 годами когнитивного старения для вербальной памяти (способность вспоминать и понимать слова и предложения).

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