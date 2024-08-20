Употребление моркови трижды в неделю значительно улучшило здоровье

Каротиноиды — пигменты, которые придают моркови оранжевый цвет. Эти вещества также действуют как антиоксиданты, а организм человека может их преобразовывать в витамин А.

Более ранние исследования показали, что уровень каротиноидов в коже можно повысить, потребляя в три раза больше рекомендуемой порции фруктов и овощей каждый день в течение трёх недель. Ещё один способ, как показало новое исследование, — есть молодую морковь три раза в неделю.