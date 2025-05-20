Употребление овощей и другие способы стать привлекательнее, согласно науке

Привлекательность относительна. По словам старшего преподавателя психологии в Университете Эссекса доктора Вероники Ламарш, сейчас тяжело полностью отделить биологию от культуры. Привлекательность - это субъективный опыт. Определённые характеристики, которые люди оценивают как привлекательные, могут быть просто выгодными в определённый момент. При этом красота не универсальна, не объективна и не неизменна. Она формируется культурой, поэтому то, что одни считают привлекательным, другие могут счесть отталкивающим.

Вы более привлекательны для других на американских горках. Ламарш говорит, что добавление элемента здорового страха или опасности может помочь чувствам расцвести. Одно исследование 1974 года проводилось на шатком мосту. Люди, находясь на нём, оценивали другого человека как более привлекательного, поскольку ошибочно принимали тревожность за романтическое влечение.

Привлекательность не зависит от уровня дохода. В современном мире нет доказательств того, что богатство изначально привлекательно.