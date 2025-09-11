Употребление рыбы и не только: как получить витамин D без приёма БАДов

Вот какие действия помогут вам получить больше витамина D.

Ешьте жирную рыбу, выловленную в дикой природе. В ней витамина D содержится больше, чем в той, что выращена на ферме. В 85 г варёной нерки, которая выловлена в дикой природе, 570 МЕ этого витамина. Можете попробовать лосось, скумбрию, сельдь, сардины.

Ешьте грибы, обработанные ультрафиолетом. Только в них есть витамин D. На 100 г таких грибов может приходиться 150–200 МЕ, а то и 400-500 МЕ.

Пейте молоко. Практически все его виды содержат витамин D. В одной чашке молока обычно 120 МЕ, а это около 15% от суточной нормы витамина.