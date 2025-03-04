Употребление рыбы помогло снизить риск развития инвалидности при рассеянном склерозе

Но для этого её нужно есть много

Исследование, опубликованное в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, показало: потребление большего количества рыбы связано с замедленным прогрессированием инвалидности при рассеянном склерозе (РС). Об этом эксперты узнали, проанализировав данные 2719 участников из популяционного исследования Epidemiological Investigation of MS и Расширенной шкалы статуса инвалидности (EDSS).