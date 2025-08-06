“Употребление сахара приводит к диабету” и другие мифы об этой болезни

Сахар вызывает диабет. У диабета 1 и 2 типа абсолютно разные причины развития. Диабет 1 - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы. Это вызывает снижение выработки инсулина или её отсутствие. Диабет 2 типа обусловлен сочетанием нескольких факторов: это генетика, инсулинорезистентность, состав тела, образ жизни (неправильное питание, отсутствие физической активности). Да, сахар может влиять на развитие этой разновидности диабета, но это не единственная его причина: всё дело в общем режиме питания и в обмене веществ.

Людям с диабетом нельзя есть углеводы. На самом деле можно, но важен их тип. Особенно полезны для диабетиков углеводы, в которых много клетчатки. Это бобовые, цельнозерновые, фрукты и овощи. Важно и то, с чем углеводы сочетаются. Поддерживать стабильный уровень сахара в крови могут их сочетания с белками, жирами или клетчаткой.

Приём инсулина означает, что вы потерпели неудачу. Диабет — хроническое прогрессирующее заболевание. Это значит, что план лечения у вас может меняться со временем. Приём инсулина может только помочь в некоторых случаях, и это не признак неудачи.