Употребление свежих фруктов поможет снизить вред загрязнённого воздуха для лёгких

Употребление свежих фруктов поможет снизить вред загрязнённого воздуха для лёгкихЭто обнаружили учёные из Университета Лестера
По итогам проведённого анализа учёные выяснили, что при каждом увеличении содержания PM2,5 на 5 мкг/м³ показатель ОФВ1 (объёма форсированного выдоха за первую секунду) снижался по большей части у тех, кто редко ел фрукты. Выраженный защитный эффект был у женщин: у тех из них, кто каждый день потреблял не менее четырёх порций фруктов, были меньшие показатели падения показателей лёгочной функции в условиях повышенного загрязнения воздуха частицами PM2,5. По мнению авторов исследования, это объясняется тем, что мужчины в среднем реже едят фрукты, чем женщины.
Вероятно, такой положительный эффект фруктов связан с антиоксидантами и противовоспалительными веществами в их составе. Эти компоненты могут нейтрализовать окислительный стресс, остановить воспалительные процессы, провоцирующие вдыхание мелких частиц.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.