Употребление только простой воды оказалось вредным после 50 лет

Вот несколько ошибок в поддержании водного баланса, которые совершают люди в 50 лет.

Полагаться только на жажду как на сигнал об обезвоживании. С возрастом мы становимся менее чувствительными к жажде. Пожилые её могут вообще не ощущать, пока не будут обезвожены.

Пить много воды без электролитов. Это может вызвать такие симптомы, как мышечные спазмы, тошнота, спутанность сознания, а в тяжёлых случаях — смерть и судороги. Добавьте в рацион богатые электролитами напитки: кокосовую воду или смеси для гидратации с низким содержанием сахара. Сбалансируйте также потребление воды с натрием, калием и магнием.

Употреблять слишком много кофеиносодержащих напитков. Кофеин — мочегонное средство, которое может усугубить обезвоживание. Пейте в день одну-две чашки напитка с кофеином и столько же воды после этого.

Игнорировать питьё с утра. За ночь организм становится обезвоженным. Это приводит к утренней вялости и вялости. Начинайте день со стакана воды перед кофе или завтраком.

Не учитывать уровень своей активности. Активный образ жизни увеличивает потерю жидкости через пот, но многие пожилые не пьют дополнительное количество воды во время занятий спортом. Каждые 30 минут физических упражнений употребляйте 240−480 мл воды.