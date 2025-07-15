Употребление в пищу черники продлит вашу жизнь

Много антиоксидантов. Черника особенно богата антоцианами. Эти вещества связаны со снижением риска возникновения возрастных заболеваний, в том числе болезней сердца и неврологических болезней. Считается, что антоцианы борются с воспалением и уменьшают окислительный стресс.

Улучшение здоровья кишечника. Одна чашка черники содержит 3,5 г клетчатки, которая помогает регулировать работу кишечника, важна при контроле аппетита и уровня сахара в крови.