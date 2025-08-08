Употребление воды и не только: вот как вывести кофеин из организма

Употребление воды и не только: вот как вывести кофеин из организмаОб этом важно знать, если вы переборщили с кофе
Пейте воду. Как только заметите побочные эффекты кофеина, выпейте стакан воды (230 мл). Продолжайте её употреблять небольшими порциями в течение дня.
Двигайтесь. Если почувствуете нервозность или беспокойство, попробуйте немного погулять, выполнить растяжку или лёгкие упражнения из йоги. Избегайте интенсивных тренировок.
Используйте дыхательные техники. Можете попробовать вдыхать на четыре счёта, задерживать дыхание на четыре счёта и выдыхать на четыре счёта. Другой вариант - вдыхать на четыре счёта, задерживать дыхание на семь счётов и выдыхать на восемь счётов.
Отдыхайте. Организму поможет восстановиться отдых в течение 15-30 минут в тихой обстановке с приглушённым освещением. При этом откажитесь от сидения с телефоном или просмотра телевизора. Если вам нужно отвлечься, попробуйте послушать тихую музыку, шум океана или дождя, почитать или написать что-нибудь в дневнике.
Пейте мятный чай, имбирный чай или тёплую воду с лимоном. Чай с перечной мятой успокаивает пищеварительную систему, может влиять на метаболизм кофеина. При расстройстве желудка из-за кофеина также помогут имбирный чай или тёплая вода с лимоном.
Питайтесь сбалансированно. Стабилизирует уровень сахара в крови и предотвратит упадок сил после употребления кофеина перекус с белком, полезными жирами и клетчаткой. Можете попробовать тосты с ореховой пастой, йогурт с фруктами или банан с миндалём. Избегайте сладостей.
Не употребляйте напитки или еду с кофеином. Это газированные напитки, энергетические напитки, кофе, чай, эспрессо, шоколад, некоторые лекарства и пищевые добавки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.