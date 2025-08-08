Употребление воды и не только: вот как вывести кофеин из организма

Пейте воду. Как только заметите побочные эффекты кофеина, выпейте стакан воды (230 мл). Продолжайте её употреблять небольшими порциями в течение дня.

Двигайтесь. Если почувствуете нервозность или беспокойство, попробуйте немного погулять, выполнить растяжку или лёгкие упражнения из йоги. Избегайте интенсивных тренировок.

Используйте дыхательные техники. Можете попробовать вдыхать на четыре счёта, задерживать дыхание на четыре счёта и выдыхать на четыре счёта. Другой вариант - вдыхать на четыре счёта, задерживать дыхание на семь счётов и выдыхать на восемь счётов.

Отдыхайте. Организму поможет восстановиться отдых в течение 15-30 минут в тихой обстановке с приглушённым освещением. При этом откажитесь от сидения с телефоном или просмотра телевизора. Если вам нужно отвлечься, попробуйте послушать тихую музыку, шум океана или дождя, почитать или написать что-нибудь в дневнике.