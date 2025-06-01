Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июня 2025, 11:15
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Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типа

Об этом важно знать
Когда мы едим сахар, в организме вырабатывается гормон инсулин. Он помогает перемещать глюкозу в клетки, где она используется для получения энергии. Когда этой глюкозы становится слишком много во всём теле, развивается диабет 2 типа. И вот что можно сделать, чтобы такого не произошло.
Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типа
© University of Oxford

Существует два способа избавиться от сахара в организме без лекарств.

Исключите из рациона весь добавленный сахар и рафинированные углеводы. У добавленных сахаров в принципе нет никакой пищевой ценности. Лучше всего в этом случае ограничить употребление хлеба и макаронных изделий из белой муки, белого риса, картофеля или вообще от них отказаться.

Поддерживайте также умеренное, а не высокое потребление белка (дело в том, что избыток белка преобразуется в глюкозу), избегайте протеиновых коктейлей, батончиков, порошков.

Минимальное влияние на уровень глюкозы или инсулина в крови оказывают натуральные жиры. Они содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле, яйцах, сливочном масле. Диетический жир в этих продуктах полезен для здоровья: благодаря ему вы будете чувствовать сытость без сахара.

Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типа
© Getty

Сожгите оставшийся сахар. Это можно сделать как при помощи физических упражнений (силовых и аэробных), так и при помощи голодания. Причём последнее - наиболее простой и надёжный способ. Однако если вы принимаете рецептурные лекарства, проконсультируйтесь перед этим с врачом.

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