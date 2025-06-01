Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типа

Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типаОб этом важно знать
Существует два способа избавиться от сахара в организме без лекарств.
Исключите из рациона весь добавленный сахар и рафинированные углеводы. У добавленных сахаров в принципе нет никакой пищевой ценности. Лучше всего в этом случае ограничить употребление хлеба и макаронных изделий из белой муки, белого риса, картофеля или вообще от них отказаться.
Поддерживайте также умеренное, а не высокое потребление белка (дело в том, что избыток белка преобразуется в глюкозу), избегайте протеиновых коктейлей, батончиков, порошков.
Минимальное влияние на уровень глюкозы или инсулина в крови оказывают натуральные жиры. Они содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле, яйцах, сливочном масле. Диетический жир в этих продуктах полезен для здоровья: благодаря ему вы будете чувствовать сытость без сахара.
Сожгите оставшийся сахар. Это можно сделать как при помощи физических упражнений (силовых и аэробных), так и при помощи голодания. Причём последнее - наиболее простой и надёжный способ. Однако если вы принимаете рецептурные лекарства, проконсультируйтесь перед этим с врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.