Упражнения и отказ от сахара: врач рассказал, как защититься от диабета 2 типа

Существует два способа избавиться от сахара в организме без лекарств.

Исключите из рациона весь добавленный сахар и рафинированные углеводы. У добавленных сахаров в принципе нет никакой пищевой ценности. Лучше всего в этом случае ограничить употребление хлеба и макаронных изделий из белой муки, белого риса, картофеля или вообще от них отказаться.

Поддерживайте также умеренное, а не высокое потребление белка (дело в том, что избыток белка преобразуется в глюкозу), избегайте протеиновых коктейлей, батончиков, порошков.

Минимальное влияние на уровень глюкозы или инсулина в крови оказывают натуральные жиры. Они содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле, яйцах, сливочном масле. Диетический жир в этих продуктах полезен для здоровья: благодаря ему вы будете чувствовать сытость без сахара.