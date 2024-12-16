Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2024, 19:30
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Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц дома

И не только они
Эксперт по фитнесу Майкл Баах рассказал о самых эффективных способах наращивания мышечной массы в домашних условиях.
Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц дома
© max-kegfire//Getty Images

Силовые тренировки дома будут эффективны, если вы станете их придерживаться регулярно. Вот несколько видов упражнений и методов, которые лучше всего помогут нарастить мышцы.

Прогрессивная перегрузка. При этом методе тренировок вы постепенно увеличиваете число повторений, интенсивность упражнений или сопротивление. Это позволит со временем нагружать мышцы всё больше.

Упражнения с собственным весом. Повысить функциональную силу без специального оборудования помогут отжимания, планка, приседания.

Эспандеры. Эти приспособления дают дополнительное сопротивление при выполнении приседаний, выпадов, жимов, тяг.

Тренировка с гантелями. Они эффективны при наращивании силы мышц, если их использовать при жиме стоя, становой тяге.

Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц дома
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Комплексные движения. Повысить общую силу помогут отжимания и приседания.

Время под нагрузкой (TUT). Для повышения мышечной активации и выносливости полезно замедлить выполнение упражнений.

Круговая тренировка/HIIT-тренировка. Она сочетает периоды интенсивного выполнения упражнений и отдых. Это развивает выносливость и силу сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.