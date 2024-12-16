Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц дома

Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц домаИ не только они
Силовые тренировки дома будут эффективны, если вы станете их придерживаться регулярно. Вот несколько видов упражнений и методов, которые лучше всего помогут нарастить мышцы.
Прогрессивная перегрузка. При этом методе тренировок вы постепенно увеличиваете число повторений, интенсивность упражнений или сопротивление. Это позволит со временем нагружать мышцы всё больше.
Упражнения с собственным весом. Повысить функциональную силу без специального оборудования помогут отжимания, планка, приседания.
Эспандеры. Эти приспособления дают дополнительное сопротивление при выполнении приседаний, выпадов, жимов, тяг.
Тренировка с гантелями. Они эффективны при наращивании силы мышц, если их использовать при жиме стоя, становой тяге.
Комплексные движения. Повысить общую силу помогут отжимания и приседания.
Время под нагрузкой (TUT). Для повышения мышечной активации и выносливости полезно замедлить выполнение упражнений.
Круговая тренировка/HIIT-тренировка. Она сочетает периоды интенсивного выполнения упражнений и отдых. Это развивает выносливость и силу сердца.
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