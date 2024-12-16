Упражнения с собственным весом оказались эффективны при наращивании мышц дома

Силовые тренировки дома будут эффективны, если вы станете их придерживаться регулярно. Вот несколько видов упражнений и методов, которые лучше всего помогут нарастить мышцы.

Прогрессивная перегрузка. При этом методе тренировок вы постепенно увеличиваете число повторений, интенсивность упражнений или сопротивление. Это позволит со временем нагружать мышцы всё больше.

Упражнения с собственным весом. Повысить функциональную силу без специального оборудования помогут отжимания, планка, приседания.

Эспандеры. Эти приспособления дают дополнительное сопротивление при выполнении приседаний, выпадов, жимов, тяг.

Тренировка с гантелями. Они эффективны при наращивании силы мышц, если их использовать при жиме стоя, становой тяге.