Упражнения средней и высокой интенсивности улучшили память на следующий день

Упражнения средней и высокой интенсивности улучшили память на следующий деньТакой эффект наблюдался у пожилых людей
В ходе нового исследования, опубликованного в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, выяснилось, что пожилые, которые в определённый день тренировались интенсивнее, чем обычно, на следующий день показывали лучшие результаты в тестах на память. Это касалось именно упражнений умеренной или высокой интенсивности.
Также учёные обнаружили, что более активные занятия спортом в течение дня и не менее шести часов сна ещё больше повышают умственную работоспособность.
Для изучения связи между физическими упражнениями и памятью специалисты отобрали 76 здоровых взрослых людей из Великобритании. Возраст участников составлял от 50 до 83 лет. Добровольцы в течение пяти дней носили на запястьях трекеры для отслеживания уровня физической активности и времени сна. Также они каждый день проходили тесты на память.
Выяснилось, что между дополнительными 30 минутами умеренной или интенсивной физической активности и лучшей краткосрочной рабочей памятью и долгосрочной эпизодической памятью есть связь. При этом лёгкие упражнения типа ходьбы или подъёма по лестнице не повлияли на память на следующий день.
Также была обнаружена независимую связь между большим количеством сна и лучшей эпизодической памятью и психомоторной скоростью (то, насколько быстро человек может обрабатывать, осмысливать информацию и реагировать).
В качестве примеров активности умеренной интенсивности доктор медицинских наук И Шань Ли, доцент кафедры медицины Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, называет быструю ходьбу, ходьбу по наклонной поверхности, езду на велосипеде, плавание и танцы под бодрую музыку. Виды активности высокой интенсивности — это бег трусцой, бег, баскетбол, футбол.
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