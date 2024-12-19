Упражнения средней и высокой интенсивности улучшили память на следующий день

В ходе нового исследования, опубликованного в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, выяснилось, что пожилые, которые в определённый день тренировались интенсивнее, чем обычно, на следующий день показывали лучшие результаты в тестах на память. Это касалось именно упражнений умеренной или высокой интенсивности.

Также учёные обнаружили, что более активные занятия спортом в течение дня и не менее шести часов сна ещё больше повышают умственную работоспособность.

Для изучения связи между физическими упражнениями и памятью специалисты отобрали 76 здоровых взрослых людей из Великобритании. Возраст участников составлял от 50 до 83 лет. Добровольцы в течение пяти дней носили на запястьях трекеры для отслеживания уровня физической активности и времени сна. Также они каждый день проходили тесты на память.