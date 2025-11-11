Усач, маринка, осман: икра этих рыб станет для вас ядом

Усач. В икре этой рыбы, как показывают исследования, содержатся гемолитически активные липидные фракции. Они разрушают клетки, раздражают слизистые. Поэтому лучше всего сразу же убрать эту икру вместе с внутренностями.

Маринка. У этой рыбы токсичны как икра, так и брюшная плёнка. При употреблении солёной или недопечённой икры уже через 1-2 часа возникают такие симптомы, как спазмы, тошнота, слабость, понос. Большие дозы могут привести к судорогам и дыхательным расстройствам.