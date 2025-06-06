Ускорение метаболизма и другие преимущества для здоровья корицы

Ускорение метаболизма и другие преимущества для здоровья корицыЭто всё подтверждено исследованиями
Вот что даёт организму регулярное употребление корицы.
Повышение уровня антиоксидантов. В корице много антиоксидантов. Дисбаланс антиоксидантов и свободных радикалов приводит к окислительному стрессу, который может привести к хроническим болезням.
Ускорение обмена веществ. Согласно одному обзору, приём добавок с корицей в течение 12 недель помог уменьшить жировую массу, окружность талии, индекс массы тела, вес тела.
Улучшение пищеварения. Корица может замедлять рост уровня сахара в крови после еды и поддерживать здоровое пищеварение. Также она содержит вещество капсаицин.
Контролируемый уровень сахара в крови. Корица повышает чувствительность к инсулину. Учёные полагают, что она может помочь контролировать диабет 2 типа или защитить от его развития.
Улучшение здоровья сердца. Связано это с тем, что корица снижает уровень холестерина и жиров в крови, а также артериальное давление.
Защита от некоторых инфекций. Некоторые лабораторные исследования показали, что корица может уменьшить количество таких бактерий, как сальмонелла и листерия. Эти бактерии обычно вызывают пищевые заболевания. Другие работы демонстрируют, что корица помогает устранить грибки, которые инфекциям дыхательных путей, и другие вирусы.
Улучшение здоровья кожи. При нанесении на кожу корица может улучшить выработку коллагена. Согласно другому исследованию, она повышает эластичность кожи, делает её более увлажнённой.
Уменьшение воспаления. Корица может уменьшить воспаление у людей с ревматоидным артритом.
Улучшение работы мозга. Первоначальные исследования показывают, что существует связь между корицей и улучшением когнитивных функций (обучение, память).
Уменьшение болей при менструации. Приём добавок с корицей снижает уровень менструальных болей, а в некоторых случаях сокращает их продолжительность.
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