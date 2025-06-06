Ускорение метаболизма и другие преимущества для здоровья корицы

Вот что даёт организму регулярное употребление корицы.

Повышение уровня антиоксидантов. В корице много антиоксидантов. Дисбаланс антиоксидантов и свободных радикалов приводит к окислительному стрессу, который может привести к хроническим болезням.

Ускорение обмена веществ. Согласно одному обзору, приём добавок с корицей в течение 12 недель помог уменьшить жировую массу, окружность талии, индекс массы тела, вес тела.

Улучшение пищеварения. Корица может замедлять рост уровня сахара в крови после еды и поддерживать здоровое пищеварение. Также она содержит вещество капсаицин.

Контролируемый уровень сахара в крови. Корица повышает чувствительность к инсулину. Учёные полагают, что она может помочь контролировать диабет 2 типа или защитить от его развития.

Улучшение здоровья сердца. Связано это с тем, что корица снижает уровень холестерина и жиров в крови, а также артериальное давление.