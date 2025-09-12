Усталость и не только: как понять, что вы выпили слишком много напитков с электролитами

Усталость и не только: как понять, что вы выпили слишком много напитков с электролитамиТакое состояние может быть опасным
Электролитов действительно можно выпить слишком много. Большинству людей для восполнения водного баланса достаточно будет простой воды. Лучше всего электролитные напитки употреблять в особых ситуациях: при длительных физических нагрузках, чрезмерном воздействии тепла, болезнях, когда возникает потеря жидкости, и пр.
Алекс Ларсон, зарегистрированный диетолог и специалист по питанию, назвал признаки избытка электролитов. Это усталость, тошнота, рвота или диарея, слабость или мышечные спазмы, аритмия, спутанность сознания, повышенное кровяное давление. В более тяжёлых случаях возникают осложнения со стороны почек. Кроме того, бывает, что развивается метаболический ацидоз. Он может привести к усталости, спутанности сознания, учащённому дыханию, шоку.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.