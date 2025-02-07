Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организме

Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организмеОбратите на это внимание
Усталость. Вы можете ощущать слабость или усталость без видимых причин, даже если сна вам хватает. Также дефицит железа связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.
Постоянно холодные руки и ноги. В целом вы можете мёрзнуть тоже сильнее, чем окружающие вас люди.
Необычно бледная кожа. Это ещё один признак уменьшения циркуляции крови из-за того, что организм не вырабатывает достаточное количество эритроцитов.
Частые головокружения или предобморочные состояния. Такое происходит, когда в организме мало железа.
Частые головные боли. Недавнее исследование показало, что существует сильная связь между хроническими ежедневными головными болями и железодефицитной анемией. Среди людей с дефицитом железа были распространены и мигрени.
Слабые или ломкие волосы и ногти. Также у вас может развиться койлонихия. Она поражает примерно 5% с нехваткой железа.
Тяга к поеданию льда. Чаще это встречается у подростков и у беременных женщин.
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