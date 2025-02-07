Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организме

Усталость. Вы можете ощущать слабость или усталость без видимых причин, даже если сна вам хватает. Также дефицит железа связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.

Постоянно холодные руки и ноги. В целом вы можете мёрзнуть тоже сильнее, чем окружающие вас люди.

Необычно бледная кожа. Это ещё один признак уменьшения циркуляции крови из-за того, что организм не вырабатывает достаточное количество эритроцитов.

Частые головокружения или предобморочные состояния. Такое происходит, когда в организме мало железа.