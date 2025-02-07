Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2025, 09:45
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Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организме

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Железо помогает переносить кислород по всему телу, участвует в метаболизме мышц, поддерживает в норме соединительную ткань. При дефиците этого вещества возникают различные проблемы со здоровьем.
Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организме
© Santé Barley

Усталость. Вы можете ощущать слабость или усталость без видимых причин, даже если сна вам хватает. Также дефицит железа связан с бессонницей и синдромом беспокойных ног.

Постоянно холодные руки и ноги. В целом вы можете мёрзнуть тоже сильнее, чем окружающие вас люди.

Необычно бледная кожа. Это ещё один признак уменьшения циркуляции крови из-за того, что организм не вырабатывает достаточное количество эритроцитов.

Частые головокружения или предобморочные состояния. Такое происходит, когда в организме мало железа.

Усталость, холодные руки и ноги: названы признаки нехватки железа в организме
© Daniel de la Hoz / Getty Images

Частые головные боли. Недавнее исследование показало, что существует сильная связь между хроническими ежедневными головными болями и железодефицитной анемией. Среди людей с дефицитом железа были распространены и мигрени.

Слабые или ломкие волосы и ногти. Также у вас может развиться койлонихия. Она поражает примерно 5% с нехваткой железа.

Тяга к поеданию льда. Чаще это встречается у подростков и у беременных женщин.

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