Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина С

Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина СПроверьте себя
Усталость и слабость. Витамин С имеет важное значение для выработки энергии, поэтому его нехватка может вызвать усталость и мышечные боли.
Лёгкое образование синяков, медленное заживление ран. Дефицит витамина С сказывается на выработке коллагена - белка, который нужен для поддержания здоровья кровеносных сосудов.
Слабый иммунитет. Низкий уровень витамина С может повысить вероятность развития инфекций.
Изменения веса. Низкое потребление витамина С связывают с увеличением жировых отложений. Также нехватка этого витамина может привести к похудению из-за потери аппетита.
Слабые кости. Дефицит витамина С приводит к аномальному развитию костей, более высокому риску возникновения переломов и остеопороза.
Опухшие и болезненные суставы. Суставы состоят из ткани, в которой много коллагена. При этом витамин С важен для образования этого вещества.
Проблемы с зубами и дёснами. Низкий уровень витамина С вызывает ослабление и воспаление дёсен. В тяжёлых случаях это приводит к ослаблению дентина и потере зубов.
Проблемы с кожей. Витамин С играет главную роль в выработке коллагена и действует как мощный антиоксидант. Его нехватка может привести к появлению морщин, сухости.
Снижение уровня железа. Из-за низкого уровня витамина С ухудшается усвоение железа и его метаболизм в организме. Это может также вызвать анемию и усилить кровотечение.
Депрессия. Витамин С важен для поддержания психического здоровья, так как его нехватку связывают с депрессией, перепадами настроения, а также другими нейропсихиатрическими симптомами.
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