Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 17:15
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Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина С

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Витамин С важен для иммунитета, здоровья сердца и не только. Вот какие симптомы указывают на то, что вы не получаете достаточно этого вещества.
Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина С
© Health

Усталость и слабость. Витамин С имеет важное значение для выработки энергии, поэтому его нехватка может вызвать усталость и мышечные боли.

Лёгкое образование синяков, медленное заживление ран. Дефицит витамина С сказывается на выработке коллагена - белка, который нужен для поддержания здоровья кровеносных сосудов.

Слабый иммунитет. Низкий уровень витамина С может повысить вероятность развития инфекций.

Изменения веса. Низкое потребление витамина С связывают с увеличением жировых отложений. Также нехватка этого витамина может привести к похудению из-за потери аппетита.

Слабые кости. Дефицит витамина С приводит к аномальному развитию костей, более высокому риску возникновения переломов и остеопороза.

Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина С
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Опухшие и болезненные суставы. Суставы состоят из ткани, в которой много коллагена. При этом витамин С важен для образования этого вещества.

Проблемы с зубами и дёснами. Низкий уровень витамина С вызывает ослабление и воспаление дёсен. В тяжёлых случаях это приводит к ослаблению дентина и потере зубов.

Проблемы с кожей. Витамин С играет главную роль в выработке коллагена и действует как мощный антиоксидант. Его нехватка может привести к появлению морщин, сухости.

Снижение уровня железа. Из-за низкого уровня витамина С ухудшается усвоение железа и его метаболизм в организме. Это может также вызвать анемию и усилить кровотечение.

Депрессия. Витамин С важен для поддержания психического здоровья, так как его нехватку связывают с депрессией, перепадами настроения, а также другими нейропсихиатрическими симптомами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.