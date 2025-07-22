Усталость, слабость и другие признаки, что вам не хватает витамина С

Усталость и слабость. Витамин С имеет важное значение для выработки энергии, поэтому его нехватка может вызвать усталость и мышечные боли.

Лёгкое образование синяков, медленное заживление ран. Дефицит витамина С сказывается на выработке коллагена - белка, который нужен для поддержания здоровья кровеносных сосудов.

Слабый иммунитет. Низкий уровень витамина С может повысить вероятность развития инфекций.

Изменения веса. Низкое потребление витамина С связывают с увеличением жировых отложений. Также нехватка этого витамина может привести к похудению из-за потери аппетита.

Слабые кости. Дефицит витамина С приводит к аномальному развитию костей, более высокому риску возникновения переломов и остеопороза.