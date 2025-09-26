Устрицы и другие продукты, в которых железа больше, чем в стейке

Бизон. Порция этого мяса (85 г) содержит 2,9 мг железа.

Шпинат. Из одной чашки варёного шпината вы получите 6,4 мг железа. Правда, это негемовое железо, которое труднее усваивается.

Обогащённые злаки. В обогащённых хлопьях может содержаться 8-16 мг негемового железа на порцию.

Сардины. На порцию в них содержится столько же железа, сколько в стейке. То есть 2,5 мг.

