Утренние тренировки оказались полезны для здоровья сердца пожилых людей

В рамках новой научной работы специалисты изучили данные о здоровье 799 пожилых людей. Их средний возраст составил 76 лет. Также все они принимали участие в Study of Muscle, Mobility, and Aging.

Учёные обнаружили, что пик утренней активности связан был с лучшей лучшей кардиореспираторной подготовкой и эффективностью ходьбы. Другими словами, с тем, насколько хорошо организм использует энергию во время ходьбы.