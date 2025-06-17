Утренние тренировки оказались полезны для здоровья сердца пожилых людей

Утренние тренировки оказались полезны для здоровья сердца пожилых людейЭто продемонстрировало новое исследование
В рамках новой научной работы специалисты изучили данные о здоровье 799 пожилых людей. Их средний возраст составил 76 лет. Также все они принимали участие в Study of Muscle, Mobility, and Aging.
Учёные обнаружили, что пик утренней активности связан был с лучшей лучшей кардиореспираторной подготовкой и эффективностью ходьбы. Другими словами, с тем, насколько хорошо организм использует энергию во время ходьбы.
Последовательные занятия спортом в одно и то же время ежедневно связаны с лучшими результатами в отношении здоровья. Люди, которые следовали ритмичным схемам отдыха и активности в течение дня, имели лучшую кардиореспираторную подготовку и лучшие показатели эффективности ходьбы.
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