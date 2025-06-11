Утро назвали лучшим временем, чтобы съесть миндаль

Утро назвали лучшим временем, чтобы съесть миндальОн поможет ускорить метаболизм
Если вы хотите похудеть и улучшить общий обмен веществ - лучше всего есть миндаль утром. Этот орех - отличный источник клетчатки и белка, которые насыщают и замедляют пищеварение. За счёт этого вы дольше чувствуете себя сытым.
В рамках одного исследования женщинам давали сырой миндаль или крекеры в качестве перекуса в середине утра. В результате те, кто ел миндаль, чувствовали себя более сытыми и у них была меньше тяга к жирной пище.
По итогам другой научной работы с участием детей и подростков выяснилось, что добавление в рацион богатых питательными веществами продуктов (например, миндаля) во время завтрака связано с более высоким общим потреблением витаминов и минералов.
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