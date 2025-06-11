Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 17:15
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Утро назвали лучшим временем, чтобы съесть миндаль

Он поможет ускорить метаболизм
Исследования показывают, что миндаль обладает рядом полезных для здоровья свойств. Например, он улучшает метаболизм, помогает в потере веса, защищает от некоторых заболеваний.
Утро назвали лучшим временем, чтобы съесть миндаль
© Harvard Health

Если вы хотите похудеть и улучшить общий обмен веществ - лучше всего есть миндаль утром. Этот орех - отличный источник клетчатки и белка, которые насыщают и замедляют пищеварение. За счёт этого вы дольше чувствуете себя сытым.

Утро назвали лучшим временем, чтобы съесть миндаль
© Kinga Krzeminska / Getty Images

В рамках одного исследования женщинам давали сырой миндаль или крекеры в качестве перекуса в середине утра. В результате те, кто ел миндаль, чувствовали себя более сытыми и у них была меньше тяга к жирной пище.

По итогам другой научной работы с участием детей и подростков выяснилось, что добавление в рацион богатых питательными веществами продуктов (например, миндаля) во время завтрака связано с более высоким общим потреблением витаминов и минералов.

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