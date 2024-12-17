Утром, днём, за несколько часов до сна: когда нужно заниматься спортом, чтобы лучше спать

Утром, днём, за несколько часов до сна: когда нужно заниматься спортом, чтобы лучше спатьВсё зависит от ваших внутренних часов
Если вы станете выполнять энергичные или высокоинтенсивные упражнения незадолго до отхода ко сну, то вам может быть только сложнее заснуть. Согласно исследованиям, посещение спортзала вечером способно сократить общее время сна.
При этом низкоинтенсивные упражнения за несколько часов до сна могут быть полезны. Например, йога или растяжка. По словам Джона П. Хиггинса, доктора медицины, магистра делового администрирования, спортивного кардиолога в Медицинской школе Макговерна при UTHealth в Хьюстоне, они повышают уровень мелатонина, снимают стресс, снижают кровяное давление и температуру тела. Это может способствовать засыпанию.
Также лучшее время для тренировок зависит от ваших внутренних часов. У людей, которые рано встают, может быть в этом плане преимущество. Всё потому, что регулярные упражнения по утрам улучшают контроль веса у взрослых с ожирением. Они также помогают почувствовать себя бодрым, поднимают настроение.
Но это не значит, что все из нас должны просыпаться в 5 утра, чтобы отправиться на пробежку. Если вы обычно не спите до полуночи, то подъём в 5 утра будет означать, что вы не выспитесь. В этом случае лучше всё-таки провести тренировку днём, минимум за 4 час до отхода ко сну.
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