Утром, днём, за несколько часов до сна: когда нужно заниматься спортом, чтобы лучше спать

Также лучшее время для тренировок зависит от ваших внутренних часов. У людей, которые рано встают, может быть в этом плане преимущество. Всё потому, что регулярные упражнения по утрам улучшают контроль веса у взрослых с ожирением. Они также помогают почувствовать себя бодрым, поднимают настроение.

Но это не значит, что все из нас должны просыпаться в 5 утра, чтобы отправиться на пробежку. Если вы обычно не спите до полуночи, то подъём в 5 утра будет означать, что вы не выспитесь. В этом случае лучше всё-таки провести тренировку днём, минимум за 4 час до отхода ко сну.

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