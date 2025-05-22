Утром или вечером: микробиолог объяснил, когда лучше всего принимать душ

В течение дня наши тело и волосы собирают загрязняющие вещества и аллергены, а также накапливают пот и кожное сало. Принятие душа вечером поможет удалить часть аллергенов, пота и жира, поэтому на простынях останется меньшее их количество.

Но даже если вы помылись перед сном, вы всё равно будете потеть ночью. Это значит, что проснётесь вы уже с некоторым запахом пота. Это сводит на нет преимущества вечернего душа, если вы не стираете регулярно постельное бельё.