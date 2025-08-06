Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердце

Вот несколько последствий для здоровья употребления натрия.

Увеличение объёма крови. Когда уровень натрия повышается, то вода притягивается в кровь из окружающих тканей. Это приводит к повышению артериального давления.

Изменение кровеносных сосудов. Избыток соли может повредить сосуды. Всё потому, что при регулярном употреблении большого количества соли сосуды становятся узкими и жёсткими, не могут нормально расширяться и расширяться.