Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердце

Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердцеИ почему его рекомендуют есть меньше
Вот несколько последствий для здоровья употребления натрия.
Увеличение объёма крови. Когда уровень натрия повышается, то вода притягивается в кровь из окружающих тканей. Это приводит к повышению артериального давления.
Изменение кровеносных сосудов. Избыток соли может повредить сосуды. Всё потому, что при регулярном употреблении большого количества соли сосуды становятся узкими и жёсткими, не могут нормально расширяться и расширяться.
Перегрузка или повреждение почек. Из-за слишком большого количества соли в организме почки будут задерживать лишнюю жидкость и повышать кровяное давление. Особенно это касается людей с заболеваниями почек.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.