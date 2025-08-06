Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 августа 2025, 15:45
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Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердце

И почему его рекомендуют есть меньше
Соль, состоящая из натрия и хлорида, может повышать кровяное давление. Но только если её есть слишком много. В целом же нашему организму необходим натрий для правильного функционирования.
Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердце
© simarik

Вот несколько последствий для здоровья употребления натрия.

Увеличение объёма крови. Когда уровень натрия повышается, то вода притягивается в кровь из окружающих тканей. Это приводит к повышению артериального давления.

Изменение кровеносных сосудов. Избыток соли может повредить сосуды. Всё потому, что при регулярном употреблении большого количества соли сосуды становятся узкими и жёсткими, не могут нормально расширяться и расширяться.

Увеличение объёма крови и не только: как натрий влияет на давление и сердце
© Detry26 / Getty Images

Перегрузка или повреждение почек. Из-за слишком большого количества соли в организме почки будут задерживать лишнюю жидкость и повышать кровяное давление. Особенно это касается людей с заболеваниями почек.

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