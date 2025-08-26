Увеличение потребления белка и другие преимущества йогурта для здоровья

Больше белка. В греческом йогурте содержится примерно в два раза больше белка, чем в обычном. Это делает его лучшим вариантом для тех, кто хочет получать больше протеина. Диеты с высоким содержанием белка связывают с потерей веса, лучшей регуляцией сахара в крови, улучшением плотности костей и состава тела.

Более здоровый микробиом. Ежедневное употребление йогурта даёт пробиотики. Он также поддерживает здоровье кишечника, стимулируя рост полезных бактерий в толстом кишечнике. Регулярное употребление йогурта может улучшить разнообразие кишечных бактерий, а это признак здорового кишечника.

Увеличение потребления кальция. В йогурте содержатся фосфор, белок и кальций, которые нужны для костей.

Улучшение уровня сахара в крови. Связано это с тем, что в йогурте много белка и есть пробиотики, способствующие здоровой регуляции сахара в крови.