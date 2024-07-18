Увеличение веса в молодом и среднем возрасте оказалось связано с плохим здоровьем сердца в пожилом

Исследователи были особенно заинтересованы в измерении массы левого желудочка сердца. Когда она выше ожидаемой, то это указывает на более высокий риск возникновения плохого здоровья сердца и повышенного риска смерти от сердечных заболеваний.

По итогу выяснилось, что те, у кого ИМТ был повышен в любое время с 20 лет и далее, имели в 60 лет большую массу левого желудочка. Это значит, что увеличение веса, даже в молодом возрасте, приводит к повреждению сердца в дополнение к последствиям избыточного веса в более позднем возрасте.

Однако в исследовании участвовали в основном белые европейцы, поэтому его результаты могут быть неприменимы ко всему населению мира.

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