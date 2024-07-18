Увеличение веса в молодом и среднем возрасте оказалось связано с плохим здоровьем сердца в пожилом

Увеличение веса в молодом и среднем возрасте оказалось связано с плохим здоровьем сердца в пожиломОб этом говорится в статье, опубликованной в European Heart Journal
Учёные проанализировали данные крупного исследования, в ходе которого в течение одной недели 1946 года наблюдалось здоровье всех младенцев, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе. Специалисты хотели узнать, показывает ли избыточный вес на ранних этапах взрослой жизни длительную связь с ухудшением здоровья сердца вне зависимости от веса людей в более позднем возрасте.
Изучили эксперты информацию о 1690 людях, которые участвовали в Национальном обследовании здоровья и развития рождаемости Британского медицинского исследовательского совета. У них на протяжении всей взрослой жизни измеряли индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии и бёдер. Кроме того, им делали эхокардиограммы.
Исследователи были особенно заинтересованы в измерении массы левого желудочка сердца. Когда она выше ожидаемой, то это указывает на более высокий риск возникновения плохого здоровья сердца и повышенного риска смерти от сердечных заболеваний.
По итогу выяснилось, что те, у кого ИМТ был повышен в любое время с 20 лет и далее, имели в 60 лет большую массу левого желудочка. Это значит, что увеличение веса, даже в молодом возрасте, приводит к повреждению сердца в дополнение к последствиям избыточного веса в более позднем возрасте.
Однако в исследовании участвовали в основном белые европейцы, поэтому его результаты могут быть неприменимы ко всему населению мира.
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