Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядина

Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядинаБудьте осторожны
Вот какие негативные последствия для здоровья вас ждут, если вы будете регулярно есть вяленую говядину.
Вздутие живота и увеличение веса. В вяленой говядине может быть много соли. Избыток натрия приводит к задержке воды, вызывая вздутие живота и увеличение веса. Также это потенциально повышает риск возникновения гипертонии, остеопороза, камней в почках, увеличения сердца.
Повышение риска возникновения хронических заболеваний. Вяленая говядина представляет собой вид обработанного красного мяса. Некоторые исследования показывают, что может существовать связь между потреблением этого типа мяса и возникновением рака, диабета, болезней сердца. Другие работы демонстрируют, что красное мясо может привести к высокому уровню вредного холестерина.
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