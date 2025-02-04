Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 февраля 2025, 05:15
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Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядина

Будьте осторожны
Вяленая говядина — это небольшие кусочки приправленного и сушёного мяса. Оно даёт организму протеин, цинк и другие минералы и питательные вещества. В то же время это обработанное красное мясо с большим количеством натрия, что может навредить здоровью.
Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядина
© Provenir meat

Вот какие негативные последствия для здоровья вас ждут, если вы будете регулярно есть вяленую говядину.

Вздутие живота и увеличение веса. В вяленой говядине может быть много соли. Избыток натрия приводит к задержке воды, вызывая вздутие живота и увеличение веса. Также это потенциально повышает риск возникновения гипертонии, остеопороза, камней в почках, увеличения сердца.

Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядина
© jirkaejc / Getty Images

Повышение риска возникновения хронических заболеваний. Вяленая говядина представляет собой вид обработанного красного мяса. Некоторые исследования показывают, что может существовать связь между потреблением этого типа мяса и возникновением рака, диабета, болезней сердца. Другие работы демонстрируют, что красное мясо может привести к высокому уровню вредного холестерина.

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