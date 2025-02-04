Увеличение веса, вздутие живота, хронические болезни: чем опасна для здоровья вяленая говядина

Вот какие негативные последствия для здоровья вас ждут, если вы будете регулярно есть вяленую говядину.

Вздутие живота и увеличение веса. В вяленой говядине может быть много соли. Избыток натрия приводит к задержке воды, вызывая вздутие живота и увеличение веса. Также это потенциально повышает риск возникновения гипертонии, остеопороза, камней в почках, увеличения сердца.