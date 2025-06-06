Увлажнение и не только: как поддерживать здоровье во время полёта на самолёте

На коммерческих рейсах воздух в салоне становится разреженным. Также этот воздух может стать сухим. Для большинства здоровых людей это не опасно, однако проблемы могут возникнуть у людей с анемией, фоновыми проблемами с лёгкими, цереброваскулярными заболеваниями (инсультом), другими состояниями, которые требуют дополнительного кислорода. Обзор Clinical Cardiology добавляет к этому списку сердечные заболевания и сердечную недостаточность.

Низкое давление воздуха приводит также к расширению газа, находящегося внутри тела. Это может сказаться на состоянии, человека, который в течение последних 10 дней перенёс операцию по шунтированию. Расширение воздуха внутри тела может вызвать боль в животе, в пазухах, закладывание ушей. CDC утверждает, что помочь при этих симптомах могут противоотёчные средства. Но эти средства могут вызвать повышение кровяного давления.

Из-за низкого уровня влажности в самолёте может возникнуть сухость глаз или кашель. Для борьбы с обезвоживанием возьмите с собой бутылку с водой. Будьте осторожны также с алкоголем и кофеином, поскольку они оба могут вызвать обезвоживание.