Увлажнение и не только: как поддерживать здоровье во время полёта на самолёте

Увлажнение и не только: как поддерживать здоровье во время полёта на самолётеОб этом рассказали врачи
На коммерческих рейсах воздух в салоне становится разреженным. Также этот воздух может стать сухим. Для большинства здоровых людей это не опасно, однако проблемы могут возникнуть у людей с анемией, фоновыми проблемами с лёгкими, цереброваскулярными заболеваниями (инсультом), другими состояниями, которые требуют дополнительного кислорода. Обзор Clinical Cardiology добавляет к этому списку сердечные заболевания и сердечную недостаточность.
Низкое давление воздуха приводит также к расширению газа, находящегося внутри тела. Это может сказаться на состоянии, человека, который в течение последних 10 дней перенёс операцию по шунтированию. Расширение воздуха внутри тела может вызвать боль в животе, в пазухах, закладывание ушей. CDC утверждает, что помочь при этих симптомах могут противоотёчные средства. Но эти средства могут вызвать повышение кровяного давления.
Из-за низкого уровня влажности в самолёте может возникнуть сухость глаз или кашель. Для борьбы с обезвоживанием возьмите с собой бутылку с водой. Будьте осторожны также с алкоголем и кофеином, поскольку они оба могут вызвать обезвоживание.
Длительные периоды неподвижности при длительных перелётах могут привести к тромбозу глубоких вен. Если тромб попадёт в лёгкие, это может иметь фатальный исход. Врачи рекомендуют для профилактики тромбоза надевать компрессионные чулки во время таких перелётов. Поддерживайте также циркуляцию крови, не скрещивая ноги, а также напрягайте ноги или время от времени вставайте и ходите.
Если вы нервничаете во время перелётов, постарайтесь в самолёте делать то, что успокаивает вас в обычной жизни. Например, глубоко дышите, медитируйте или случайте музыку. Избегайте также спиртного.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.