Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 04:30
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Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимоном

Вот что говорят об этом эксперты
Многие считают, что вода с лимоном — отличный способ начать день. Также некоторые исследования показывают, что этот напиток полезен для кожи. Правда, работ на эту тему мало и по большей части они проводились с участием животных.
Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимоном
© Shutterstock/Olya Detry

Увлажнение кожи. Сухая кожа и пересохшие губы — первые признаки обезвоживания.

Защита от преждевременного старения. Употребление воды с лимоном может снизить риск образования тонких линий и морщин, предотвратить образование сухих и грубых участков. Некоторые работы также показывают, что такая вода защищает от оксислительного стресса, но нужно больше доказательств.

Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимоном
© Kseniya Ovchinnikova / Getty Images

Защита кожи и клеток от свободных радикалов. Начиная день с лимонной воды, вы получаете витамин С. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с болезнями и способствует заживлению ран. Также он уменьшает отёк кожи.

Выработка коллагена. С возрастом этот белок разрушается, что приводит к появлению тонких линий, морщин, потере эластичности кожи и другим признакам старения. Витамин С в лимоне предотвращает образование свободных радикалов, которые разрушают коллаген.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.