Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимоном

Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимономВот что говорят об этом эксперты
Увлажнение кожи. Сухая кожа и пересохшие губы — первые признаки обезвоживания.
Защита от преждевременного старения. Употребление воды с лимоном может снизить риск образования тонких линий и морщин, предотвратить образование сухих и грубых участков. Некоторые работы также показывают, что такая вода защищает от оксислительного стресса, но нужно больше доказательств.
Защита кожи и клеток от свободных радикалов. Начиная день с лимонной воды, вы получаете витамин С. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с болезнями и способствует заживлению ран. Также он уменьшает отёк кожи.
Выработка коллагена. С возрастом этот белок разрушается, что приводит к появлению тонких линий, морщин, потере эластичности кожи и другим признакам старения. Витамин С в лимоне предотвращает образование свободных радикалов, которые разрушают коллаген.
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