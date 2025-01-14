Увлажнение, защита от старения: перечислены преимущества для кожи воды с лимоном

Защита кожи и клеток от свободных радикалов. Начиная день с лимонной воды, вы получаете витамин С. Это мощный антиоксидант, который помогает бороться с болезнями и способствует заживлению ран. Также он уменьшает отёк кожи.

Выработка коллагена. С возрастом этот белок разрушается, что приводит к появлению тонких линий, морщин, потере эластичности кожи и другим признакам старения. Витамин С в лимоне предотвращает образование свободных радикалов, которые разрушают коллаген.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.