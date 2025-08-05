Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жарой

Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жаройИ вот как
Основная задача увлажнителя воздуха - создавать комфортный микроклимат. Особенно актуально это зимой, когда отопление делает воздух слишком сухим, а слизистые и кожа начинают сохнуть. Но летом это тоже может помочь.
Одно исследование показало, что низкая влажность в жаркую погоду может привести к обезвоживанию, создать ощущение высокой утомляемости, даже если температура в помещении не критическая. При этом умеренно влажный воздух помогает нашему организму охлаждаться эффективнее, что уменьшает чувство жары.
По данным ВОЗ, летом оптимальный уровень влажности в помещении - 40-60%. В этом случае мы чувствуем себя комфортно даже при высоких температурах.
Однако если уровень влажности высокий (более 65-70%) и в помещении жарко, то возникает духота. Если ещё включить увлажнитель, то он может усугубить ситуацию при отсутствии кондиционера или вытяжки. Если в квартире уже большая влажность - лучше использовать осушитель воздуха или проветривать чаще.
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