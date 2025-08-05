Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жарой

По данным ВОЗ, летом оптимальный уровень влажности в помещении - 40-60%. В этом случае мы чувствуем себя комфортно даже при высоких температурах.

Однако если уровень влажности высокий (более 65-70%) и в помещении жарко, то возникает духота. Если ещё включить увлажнитель, то он может усугубить ситуацию при отсутствии кондиционера или вытяжки. Если в квартире уже большая влажность - лучше использовать осушитель воздуха или проветривать чаще.

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