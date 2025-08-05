Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2025, 09:00
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Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жарой

И вот как
В +35 градусов по Цельсию с охлаждением не справляются уже ни вентилятор, ни кондиционер. Помочь в этом случае может только увлажнитель воздуха.
Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жарой
© stefamerpik

Основная задача увлажнителя воздуха - создавать комфортный микроклимат. Особенно актуально это зимой, когда отопление делает воздух слишком сухим, а слизистые и кожа начинают сохнуть. Но летом это тоже может помочь.

Одно исследование показало, что низкая влажность в жаркую погоду может привести к обезвоживанию, создать ощущение высокой утомляемости, даже если температура в помещении не критическая. При этом умеренно влажный воздух помогает нашему организму охлаждаться эффективнее, что уменьшает чувство жары.

Увлажнитель воздуха поможет вам справиться с жарой
© Chris F

По данным ВОЗ, летом оптимальный уровень влажности в помещении - 40-60%. В этом случае мы чувствуем себя комфортно даже при высоких температурах.

Однако если уровень влажности высокий (более 65-70%) и в помещении жарко, то возникает духота. Если ещё включить увлажнитель, то он может усугубить ситуацию при отсутствии кондиционера или вытяжки. Если в квартире уже большая влажность - лучше использовать осушитель воздуха или проветривать чаще.

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