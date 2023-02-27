Уже за 50? Вот что будет с вашим телом, если вы станете бегать каждый день

Уже за 50? Вот что будет с вашим телом, если вы станете бегать каждый деньУ этой привычки четыре положительных эффекта
Если после 50 лет вы всё ещё хотите вести полноценную жизнь и придерживаться здорового образа жизни, то выработайте у себя привычку бегать каждый день. Известно, что физическая активность помогает сохранить мышцы, кости, мозг в норме и замедлить старение.
Фото: Running 4 Women
Даже после 50 лет начать бегать не поздно. Вот что вас ждёт, если вы будете выходить на пробежку каждый день.
У вас появится больше энергии. В течение дня вы будете чувствовать себя более живым и энергичным. Это позволит вам легче пережить день. Даже всего 10-15 минут бега улучшат ваше физическое и психическое здоровье.
У вас улучшится настроение. Как объясняет WebMD, при беге высвобождаются серотонин и эндорфины. Эти вещества поднимут вам настроение. Кроме того, благодаря регулярным пробежкам средней либо высокой интенсивности вы укрепите психику.
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Улучшатся ваши показатели здоровья. Бег улучшает чувствительность к инсулину, уровень холестерина и другие параметры. Также подобная физическая активность снижает давление.
Вы станете выносливее. И вы заметите, что вы стали легче переносить походы либо занятия различными видами спорта.
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