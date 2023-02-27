Уже за 50? Вот что будет с вашим телом, если вы станете бегать каждый день

У этой привычки четыре положительных эффекта

Если после 50 лет вы всё ещё хотите вести полноценную жизнь и придерживаться здорового образа жизни, то выработайте у себя привычку бегать каждый день. Известно, что физическая активность помогает сохранить мышцы, кости, мозг в норме и замедлить старение.