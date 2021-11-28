В бананах обнаружили радиоактивный элемент

Насколько же опасен калий-40, содержащийся в бананах? Если говорить о дозе радиации, то при употреблении одного банана она составляет примерно 0,0778 микрозивертов. Это очень мало. А смертельную дозу радиации содержат 35 миллионов бананов.

Нельзя забывать и о работе обмена веществ в организме. Даже если вы съедите очень много бананов, избыток калия всё равно будет выведен из организма.