В бананах обнаружили радиоактивный элемент

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В бананах обнаружили радиоактивный элементОб этом сообщает китайское издание WeChat
Оказывается, в бананах есть радиация. Но насколько она опасна и сколько таких фруктов можно есть без вреда для здоровья? Об этом в материале WeChat говорят специалисты из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.
Бананы, как сообщают эксперты Чжан Сяотянь и Ляо Цзе, дают ионизирующее излучение. Связано это с калием - веществом, которое содержится в этих фруктах. Но существует и другое вещество - калий-40. Это уже радиоактивный изотоп калия, который и является источником излучения. Нужно сказать, что калий-40 есть и в других фруктах, а не только в бананах.
Насколько же опасен калий-40, содержащийся в бананах? Если говорить о дозе радиации, то при употреблении одного банана она составляет примерно 0,0778 микрозивертов. Это очень мало. А смертельную дозу радиации содержат 35 миллионов бананов.
Нельзя забывать и о работе обмена веществ в организме. Даже если вы съедите очень много бананов, избыток калия всё равно будет выведен из организма.
Источник: ИноСМИ