В чае обнаружены новые вещества, которые могут навредить здоровью

Чай - один из самых популярных напитков. В материале говорится, что он по потреблению занимает второе место в мире. Для его заваривания чаще всего используется кипячёная вод из-под крана и в ней есть хлор. Когда его остатки реагируют с веществами в чае, образуются побочные продукты дезинфекции (ППД), которые могут быть опасны.

Учёные из Университета Южной Каролины в Колумбии (США) нашли 60 таких ППЦ в чёрном и зелёном чае трёх изготовителей. Конечно, их в самом чае оказалось меньше, чем в воде. При этом ещё исследователи обнаружили большое количество (96 процентов от всех веществ) неизвестных соединений.