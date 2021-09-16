В чае обнаружены новые вещества, которые могут навредить здоровью

В чае обнаружены новые вещества, которые могут навредить здоровьюОни образуются при заваривании напитка
Чай - один из самых популярных напитков. В материале говорится, что он по потреблению занимает второе место в мире. Для его заваривания чаще всего используется кипячёная вод из-под крана и в ней есть хлор. Когда его остатки реагируют с веществами в чае, образуются побочные продукты дезинфекции (ППД), которые могут быть опасны.
Учёные из Университета Южной Каролины в Колумбии (США) нашли 60 таких ППЦ в чёрном и зелёном чае трёх изготовителей. Конечно, их в самом чае оказалось меньше, чем в воде. При этом ещё исследователи обнаружили большое количество (96 процентов от всех веществ) неизвестных соединений.
Пятнадцать из найденных новых веществ учёным удалось определить. Они возникают вследствие реакции хлора с полифенолами в напитке.
Однако ещё необходимо будет провести ещё несколько исследований, чтобы понять, представляют ли опасность обнаруженные соединения. Они могут оказаться крайне токсичными, утверждают авторы эксперимента. Кроме того, учёные рекомендуют пить максимум 18-55 чашек чая ежедневно, чтобы обезопасить себя от негативного влияния побочных продуктов дезинфекции.