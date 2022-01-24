В чём польза и вред маринованных огурцов для человека

По поводу пользы маринованных огурцов для человека нельзя сказать однозначно. В подобных продуктах содержится много натрия, что вредно для организма. В то же время маринованные огурцы - это ферментированные овощи, которые полезны для кишечника.

Диетолог-нутрициолог Майя Феллер подчёркивает, что количество полезных веществ в маринованных огурцах зависит от варианта их приготовления. Кроме того, она выделила несколько полезных и вредных для организма свойств таких огурцов.

Плюсы

Являются пробиотиками. Как известно, пробиотики важны для здоровья кишечника. А от состояния кишечника зависит состояние всего организма. Поэтому полезно будет добавить маринованный огурец, например, в хот-дог.

Польза для зрения. За счёт витамина А огурцы помогут поддерживать зрение в хорошем состоянии.

Поддерживают здоровье костей. В этом помогает витамин К, способный регулировать уровень кальция.