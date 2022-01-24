В чём польза и вред маринованных огурцов для человека

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В чём польза и вред маринованных огурцов для человекаОбъясняет американское издание Well+Good
Маринованные огурцы любят многие. Но так ли они полезны? О плюсах и минусах этого продукта для здоровья человека - в материале.
По поводу пользы маринованных огурцов для человека нельзя сказать однозначно. В подобных продуктах содержится много натрия, что вредно для организма. В то же время маринованные огурцы - это ферментированные овощи, которые полезны для кишечника.
Диетолог-нутрициолог Майя Феллер подчёркивает, что количество полезных веществ в маринованных огурцах зависит от варианта их приготовления. Кроме того, она выделила несколько полезных и вредных для организма свойств таких огурцов.
Плюсы
- Являются пробиотиками. Как известно, пробиотики важны для здоровья кишечника. А от состояния кишечника зависит состояние всего организма. Поэтому полезно будет добавить маринованный огурец, например, в хот-дог.
- Польза для зрения. За счёт витамина А огурцы помогут поддерживать зрение в хорошем состоянии.
- Поддерживают здоровье костей. В этом помогает витамин К, способный регулировать уровень кальция.
- Помогают при судорогах мышц. Исследования показывают, что спортсмены, предпочитающие вместо воды пить огуречный рассол, реже сталкиваются с мышечными судорогами.
Минусы
- Могут содержать большое количество консервантов и не действовать как пробиотик. Лучше всего выбирать в магазине охлаждённые огурцы. Всё дело в том, что в тех, что стоят просто на полках, обычно есть уксус, уничтожающий большую часть полезных для кишечника свойств маринованных огурцов.
- Вызывают вздутие живота. К таким последствиям может привести употребление любой солёной еды. Обычно вздутие происходит после переработанных консервированных огурцов либо после того, как вы съедите просто слишком много маринованных огурцов.
- Имеют в своём составе много натрия. В одной порции маринованных огурцов содержится примерно 313 миллиграмм натрия.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ