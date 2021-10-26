В чём польза каштанов и почему люди их скупают

В чём польза каштанов и почему люди их скупаютКак и жёлуди
Ежегодно люди в больших количествах покупают жёлуди и каштаны. В этом году, например, продать их можно за 2-5 гривен, или 5-13 рублей, за килограмм (каштаны) либо 8-10 гривен, или 21-26 рублей (жёлуди). Некоторые даже готовы заказать их из другого города.
Каштаны скупают по нескольким причинам. Во-первых, они обладают лечебными свойствами: фармацевты создают с их помощью лекарства от геморроя, варикоза, ревматизма. Помогают каштаны и при заболеваниях желчного пузыря, повреждении венозных стенок. В народной медицине они известны как средство, препятствующее образованию тромбов, снижающее давление, уменьшающее вязкость крови.
Кроме того, масляный экстракт каштана улучшает состояние кожи, подтягивает её, омолаживает. Подходят каштаны в качестве корма скоту. А в сухом виде они помогают защитить одежду от моли.
Жёлуди содержат кверцетин, который способствует снятию отёков, спазмов, воспалений, оказывает на организм диуретическое (мочегонное) и антиоксидантное действие. Правда, такими полезными свойствами обладают лишь жёлуди с дубов, которым как минимум 50 лет.
По словам фитотерапевтов, эти продукты оказывают бактерицидный, противоопухолевый и обволакивающий эффект на организм. Применяют настойку на желудях при проблемах с зубами и дёснами. Ещё жёлуди повышают потенцию. Но необходимо помнить, что элемент кверцетин в больших количествах ядовит для человека. Поэтому экспериментировать самостоятельно с желудями не рекомендуется. Также использовать эти продукты можно в качестве пищевой добавки для животных: рогатого скота, птицы, свиней.
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