В чём польза каштанов и почему люди их скупают

Ежегодно люди в больших количествах покупают жёлуди и каштаны. В этом году, например, продать их можно за 2-5 гривен, или 5-13 рублей, за килограмм (каштаны) либо 8-10 гривен, или 21-26 рублей (жёлуди). Некоторые даже готовы заказать их из другого города.

Каштаны скупают по нескольким причинам. Во-первых, они обладают лечебными свойствами: фармацевты создают с их помощью лекарства от геморроя, варикоза, ревматизма. Помогают каштаны и при заболеваниях желчного пузыря, повреждении венозных стенок. В народной медицине они известны как средство, препятствующее образованию тромбов, снижающее давление, уменьшающее вязкость крови.

Кроме того, масляный экстракт каштана улучшает состояние кожи, подтягивает её, омолаживает. Подходят каштаны в качестве корма скоту. А в сухом виде они помогают защитить одежду от моли.