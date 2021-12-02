В чём различие между штаммами «альфа», «дельта», «омикрон»

По правде говоря, самым первым вариантом коронавируса был уханьский. Отличался он лишь тем, что ранее с подобной инфекцией люди не сталкивались. Как отмечают микробиологи, проникновение в организм этого вируса осуществлялось через рецепторы ACE2, которые есть практически во всём теле, включая дыхательную систему, мозг. Поэтому и проявлений болезни так много: это может быть потеря обоняния, тромбоз, пневмония, энцефалит. Впоследствии, как мы знаем, вирус мутировал.

Альфа-штамм (британский) появился в сентября 2020 года. Он оказался опаснее предыдущего: на 30-70 процентов более смертоносным, как отметила британская консультативная группа по новым угрозам респираторных вирусных инфекций NERVTAG. Также, по данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, альфа-вариант распространяется быстрее на 56 процентов, то есть он заразнее в 1,5 раза.