В чём различие между штаммами «альфа», «дельта», «омикрон»Объясняет издание «Лайф»
По правде говоря, самым первым вариантом коронавируса был уханьский. Отличался он лишь тем, что ранее с подобной инфекцией люди не сталкивались. Как отмечают микробиологи, проникновение в организм этого вируса осуществлялось через рецепторы ACE2, которые есть практически во всём теле, включая дыхательную систему, мозг. Поэтому и проявлений болезни так много: это может быть потеря обоняния, тромбоз, пневмония, энцефалит. Впоследствии, как мы знаем, вирус мутировал.
Альфа-штамм (британский) появился в сентября 2020 года. Он оказался опаснее предыдущего: на 30-70 процентов более смертоносным, как отметила британская консультативная группа по новым угрозам респираторных вирусных инфекций NERVTAG. Также, по данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, альфа-вариант распространяется быстрее на 56 процентов, то есть он заразнее в 1,5 раза.
Дельта-штамм (индийский) возник в октябре 2020 года. В августе же 2021 года он был стал распространённым из всех (70 процентов всех заражений связаны с ним). Он является ещё более заразным, имеет короткий инкубационный период (около пяти дней), нетипичные для предыдущих вариантов симптомы (рвота, тошнота, проблемы с ЖКТ и т.п.).
Наконец, омикрон-штамм (южноафриканский). О нём пока что известно не так много. Например, что сейчас есть несколько десятков подтверждённых случаев заражения, а основными симптомами являются головная боль, утомляемость, а также (изредка) повышенная температура.
Получается, что в каждым новым штаммом заразность вируса повышается, инкубационный период уменьшается, а вот по поводу тяжести инфекции не совсем ясно. Возможно, она как раз-таки уменьшается.