В чём уникальность печени по сравнению с остальными органами

При этом на самом деле не все клетки печени обновляются так часто. Определённая часть клеток способна жить в течение 10 лет и только затем обновиться. В подобных клетках содержится больше ДНК, чем в обычных («типичных») клетках. Например, по четыре или восемь наборов хромосом по сравнению с двумя наборами, как это чаще всего бывает.

«Типичные» клетки, кроме того, обновляются раз в год. А вот клетки с богатым набором ДНК могут жить до 10 лет.

Все результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Cell Systems.

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