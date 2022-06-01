В чём уникальность печени по сравнению с остальными органами

В чём уникальность печени по сравнению с остальными органамиВыяснили учёные
Команда учёных под руководством доктора Олафа Бергманна из Центра регенеративной терапии Дрездена (CRTD) Дрезденского технического университета узнала, ухудшается ли с возрастом способность печени восстанавливать саму себя. Для этого они изучили состояние печени нескольких человек, которые скончались в возрасте от 20 до 84 лет. Эксперты обнаружили, что клетки печени всех людей были примерно одного возраста.
Доктор Бергманн отмечает, что на самом деле печени человека всегда не более трёх лет. Процесс обновления клеток печени происходит даже у пожилых.
При этом на самом деле не все клетки печени обновляются так часто. Определённая часть клеток способна жить в течение 10 лет и только затем обновиться. В подобных клетках содержится больше ДНК, чем в обычных («типичных») клетках. Например, по четыре или восемь наборов хромосом по сравнению с двумя наборами, как это чаще всего бывает.
«Типичные» клетки, кроме того, обновляются раз в год. А вот клетки с богатым набором ДНК могут жить до 10 лет.
Все результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Cell Systems.
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