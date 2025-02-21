В финиках много сахара, но они всё равно будут полезны для вас

В финиках много сахара, но они всё равно будут полезны для васТак говорят диетологи
Финики содержат множество основных микроэлементов, отмечает Хайди Сильвер, доктор философии, сертифицированный диетолог, директор Центра диетологии Вандербильта, состава тела и метаболизма человека. Эта пища — хороший источник клетчатки, кальция, магния, калия, ниацина, фолиевой кислоты, витамина А, бета-каротина и лютеина, селена. Главное — следить за размером порций.
В некоторых исследованиях говорится, что употребление фиников снижает уровень холестерина и триглицеридов. Тем не менее доказательства этого всё ещё недостаточно убедительны.
Главное отличие фиников от сладких газированных напитков или других обработанных пищевых продуктов в том, что в них много клетчатки. Она замедляет всасывание глюкозы в кровоток. Это вызывает меньший скачок уровня сахара в крови.
Также финики полезны для кишечника, поскольку содержат клетчатку. Однако употреблять их нужно с другими продуктами, богатыми клетчаткой: с листовой зеленью, некрахмалистыми овощами, бобовыми, орехами, семенами и цельными зёрнами.
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