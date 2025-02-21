В финиках много сахара, но они всё равно будут полезны для вас

Главное отличие фиников от сладких газированных напитков или других обработанных пищевых продуктов в том, что в них много клетчатки. Она замедляет всасывание глюкозы в кровоток. Это вызывает меньший скачок уровня сахара в крови.

Также финики полезны для кишечника, поскольку содержат клетчатку. Однако употреблять их нужно с другими продуктами, богатыми клетчаткой: с листовой зеленью, некрахмалистыми овощами, бобовыми, орехами, семенами и цельными зёрнами.

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