В Финляндии создали спрей, защищающий от заражения ковидом на 8 часов

В Финляндии создали спрей, защищающий от заражения ковидом на 8 часовРазработали его в Хельсинкском университете
Сообщается, что исследователи Хельсинкского университета разработали молекулу TriSb92. Она позволяет обеспечить защиту организма от заражения коронавирусом на 8 часов. Это доказали эксперименты, проведённые на животных и клеточных культурах. Спрей же на основе этой молекулы считается некой биологической маской, причём действовать он начинает сразу же после попадания в организм.
Анна Мякеля, одна из учёных, подчёркивает, что молекула способна защитить человека от всех штаммов ковида, включая «омикрон». Помимо этого, исследователь полагает, что эффективна молекула будет и против будущих вариантов вируса. Испытывать вакцину на людях при этом станут весной 2022 года.
В то же время, по словам учёных, подобные спреи против ковида будут лишь дополнять действие вакцин, но не заменять их.
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