В Финляндии создали спрей, защищающий от заражения ковидом на 8 часов

Анна Мякеля, одна из учёных, подчёркивает, что молекула способна защитить человека от всех штаммов ковида, включая «омикрон». Помимо этого, исследователь полагает, что эффективна молекула будет и против будущих вариантов вируса. Испытывать вакцину на людях при этом станут весной 2022 года.

В то же время, по словам учёных, подобные спреи против ковида будут лишь дополнять действие вакцин, но не заменять их.

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