В гранатах антиоксидантов оказалось больше, чем в чернике

Много антиоксидантов. Диетолог Кэролайн Томасон отмечает, что диету с высоким содержанием антиоксидантов связывают со снижением уровня воспаления, улучшением здоровья сердца, защитой от некоторых хронических заболеваний. В семенах граната есть антоцианы, а в кожуре и сердцевине - эллаготанины.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление может привести к болезням сердца, расстройствам пищеварения, диабету 2 типа. Гранаты помогают уменьшить воспаление в первую очередь за счёт большого количества полифенолов.