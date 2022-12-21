В каких продуктах содержатся "плохие" и "хорошие" жиры

По словам кардиолога из клиники Майо доктора Режиса Фернандеса, избегать нужно жиров, которые повышают показатели «плохого» холестерина и риск болезней сердца. В частности, насыщенных жиров, которые входят в состав кокосового, пальмового масла.

Как отмечает врач, есть две разновидности полезных для здоровья ненасыщенных жиров. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные.