В каких продуктах содержатся "плохие" и "хорошие" жиры

В каких продуктах содержатся "плохие" и "хорошие" жирыНекоторые жиры могут быть опасны для здоровья
Существует несколько видов жиров, и в них легко запутаться. Это ненасыщенные, полиненасыщенные, мононенасыщенные, насыщенные жиры. Какие из них выбирать для приготовления пищи?
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По словам кардиолога из клиники Майо доктора Режиса Фернандеса, избегать нужно жиров, которые повышают показатели «плохого» холестерина и риск болезней сердца. В частности, насыщенных жиров, которые входят в состав кокосового, пальмового масла.
Как отмечает врач, есть две разновидности полезных для здоровья ненасыщенных жиров. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные.
Полезные жиры можно получить из оливкового масла, масла авокадо, растительного и соевого масла.
Чтобы уменьшить количество вредных жиров в рационе, постарайтесь заменять «плохие» масла на более полезные альтернативы (сливочное - на оливковое и т.п.), ешьте хотя бы дважды в неделю вместо мяса рыбу с омега-3 жирными кислотами (лосось и др.), покупайте нежирное мясо и птицу без кожи, срезайте с мяса видимый жир, вместо обработанных продуктов с насыщенными жирами ешьте больше фруктов и овощей.
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