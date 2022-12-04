В каких случаях липовый чай становится опасен для здоровья

А вот часами варить липу очень вредно. Объясняется это, по словам специалиста, тем, что из-за длительного кипячения в воду попадает много дубильных веществ, цвет самого чая становится темнее, у напитка появляется горький вкус. Это всё значит, что в воду уже выделились вредные вещества из растения.

В больших количествах пить липовый чай тоже небезопасно. Рекомендуется употреблять такой чай без добавок, причём не более 2-3 чашек.

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