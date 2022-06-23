В какое время нужно чистить зубы, чтобы жить дольше

Получается, что если вы вообще не чистите зубы перед сном, то вероятность смертности от всех причин у вас повышается на 20-35 процентов. При отказе от зубной нити этот риск возрастает на 30 процентов.

Кроме того, учёные обнаружили, что если пожилой человек посещал стоматолога два или более раз в год, то у него снижалась вероятность смертности от любых причин на 30-50 процентов. Увеличивался риск смертности и при наличии большого количества выпавших зубов. Так, если люди были беззубыми, то риск повышался на 30 процентов по сравнению с людьми, имеющими 20 и более зубов.

Другое исследование, выводы которого опубликованы в Community Dentistry and Oral Epidemiology, показало, что у 70-летних людей с 20 и более зубами гораздо больше шансов прожить дольше, чем у тех, кто имеет меньше 20 зубов.

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