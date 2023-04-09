В какое время полезнее всего для здоровья пить кофе

В какое время полезнее всего для здоровья пить кофеЭтот напиток популярен во всём мире
Благодаря кофеину после чашки кофе мы чувствуем себя бодрыми. Также известно, что кофе хорошо влияет на здоровье печени. Но в какое время суток его лучше пить?
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У кофе есть определённый лечебный эффект. Он способствует сужению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение, снимает головную боль, которая возникла из-за расширения сосудов. То есть в целом благодаря данному напитку можно предотвратить развитие болезней сердца.
Считается, что идеальное время для кофе - это 9-11 часов утра либо 14-16 часов дня. К этому времени в организме уже накапливается усталость.
Не рекомендуется употреблять кофе при беременности, остеопорозе, проблемах с желудком, при приёме лекарств.
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