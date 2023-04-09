В какое время полезнее всего для здоровья пить кофе

Считается, что идеальное время для кофе - это 9-11 часов утра либо 14-16 часов дня. К этому времени в организме уже накапливается усталость.

Не рекомендуется употреблять кофе при беременности, остеопорозе, проблемах с желудком, при приёме лекарств.

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