В какое время суток лучше всего заниматься спортом при диабете 2 типа

Помимо этого, у группы, которая больше двигалась во второй половине дня, было больше шансов на отказ от приёма лекарств от диабета.

Приняли участие в этом исследовании 2400 человек. Все они носили устройство для измерения их физической активности. Ограничения исследования заключаются в том, что оно не учитывает такие факторы, как сон и диета.

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