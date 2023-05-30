В какое время суток лучше всего заниматься спортом при диабете 2 типа

В какое время суток лучше всего заниматься спортом при диабете 2 типаЭто показали результаты одного исследования
Учёные из Диабетического центра Бригама и Джослина при анализе данных исследования Look AHEAD пришли к интересному выводу. Оказывается, действительно существует лучшее время суток для физической активности, если человек страдает сахарным диабетом.
В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что у взрослых с диабетом 2 типа наибольшее улучшение контроля глюкозы было тогда, когда они занимались спортом во второй половине дня. Это стало известно после анализа данных за первый и четвёртый год исследования.
Помимо этого, у группы, которая больше двигалась во второй половине дня, было больше шансов на отказ от приёма лекарств от диабета.
Приняли участие в этом исследовании 2400 человек. Все они носили устройство для измерения их физической активности. Ограничения исследования заключаются в том, что оно не учитывает такие факторы, как сон и диета.
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