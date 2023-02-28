В какое время суток люди больше всего находятся в стрессе

Стресс сопровождает нас практически везде. В том числе и на работе. Ситуации, которые заставляют нервничать, возникать могут где угодно.

В ходе опроса, который среди 2 тысяч британцев провела компания Rescue Remod, выяснилось, что стресс могут вызывать самые разные события. Люди связали со стрессом моменты, когда они находились в пробке, не услышали будильник, испачкали одежду, проливали что-либо на ковёр, обжигались, спотыкались в общественном месте, опаздывали на работу, искали место для парковки автомобиля.