В какое время суток люди больше всего находятся в стрессе

В какое время суток люди больше всего находятся в стрессеУзнали учёные
Британские специалисты на основе научных исследований выяснили, когда люди испытывают больше всего стресса. И они назвали даже точное время.
Фото: Very Well Mind
Стресс сопровождает нас практически везде. В том числе и на работе. Ситуации, которые заставляют нервничать, возникать могут где угодно.
В ходе опроса, который среди 2 тысяч британцев провела компания Rescue Remod, выяснилось, что стресс могут вызывать самые разные события. Люди связали со стрессом моменты, когда они находились в пробке, не услышали будильник, испачкали одежду, проливали что-либо на ковёр, обжигались, спотыкались в общественном месте, опаздывали на работу, искали место для парковки автомобиля.
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Также британские исследования продемонстрировали, что выше всего у людей уровень стресса в 7 часов 23 минуты утра. И в это время многие отправляются на работу. Кроме того, у женщин наблюдается пик стресса несколько раньше, чем у мужчин.