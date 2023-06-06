В какой день недели чаще всего случаются сердечные приступы

Учёные обнаружили, что в начале рабочей недели сердечные приступы у людей случались чаще всего. Причём выше всего показатели были в понедельник. Кроме того, выше ожидаемых показатели были и в воскресенье.

Эксперты до сих пор не могут до конца понять, почему инфаркты чаще всего возникают по понедельникам. Благодаря более ранним исследованиям выяснилось, что существует связь между сердечными приступами и циркадным ритмом (то есть циклом сна и бодрствования).

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