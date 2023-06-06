В какой день недели чаще всего случаются сердечные приступы

В какой день недели чаще всего случаются сердечные приступыОтвет на этот вопрос нашли учёные
В ходе нового исследования, представленного на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере, эксперты выяснили, что чаще всего инфаркт у людей возникает в начале рабочей недели.
Специалисты из Белфастского фонда здравоохранения и социального обеспечения и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные 10 528 пациентов на острове Ирландия. Все эти пациенты были госпитализированы в 2013-2018 году с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST. То есть с серьёзным типом сердечного приступа.
Учёные обнаружили, что в начале рабочей недели сердечные приступы у людей случались чаще всего. Причём выше всего показатели были в понедельник. Кроме того, выше ожидаемых показатели были и в воскресенье.
Эксперты до сих пор не могут до конца понять, почему инфаркты чаще всего возникают по понедельникам. Благодаря более ранним исследованиям выяснилось, что существует связь между сердечными приступами и циркадным ритмом (то есть циклом сна и бодрствования).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.